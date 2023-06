Amazon demandada por engañar a millones de consumidores

Washington, DC.- La U.S. Federal Trade Commission (FTC) acusó el miércoles 21 de junio a Amazon de inscribir a millones de consumidores en su servicio de suscripción Amazon Prime sin su consentimiento a la par de dificultades el proceso de cancelación.

Esta demanda de la FTC se llevó a cabo en un tribunal federal de Seattle donde se alegó que, «Amazon ha engañado a sabiendas a millones de consumidores para que se inscriban sin saberlo en Amazon Prime«.

Asimismo, la FTC añadió que Amazon utilizó, «diseños de interfaz de usuario manipuladores, coercitivos o engañosos conocidos como «patrones oscuros» para engañar a los consumidores para que se inscribieran en suscripciones Prime de renovación automática».

Esta demanda es solo una de distintas acciones tomadas por la administración Biden para controlar el poder del mercado descomunal de compañías de Big Tech. Al tiempo que intenta aumentar la competencia para garantizar una mayor protección del consumidor.

1. @FTC has taken action against @amazon for tricking users into signing up for Prime subscriptions—and then deliberately making it hard to cancel. We charge that these deceptive tactics violate the FTC Act and the Restore Online Shoppers’ Confidence Act. https://t.co/ud2j3xmFQ0

— Lina Khan (@linakhanFTC) June 21, 2023