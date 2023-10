Israel implementa Rayo Láser en su Domo de Hierro

Franja de Gaza, Israel.- Por años Israel ha implementado y mejorado su escudo antimisil, llamado el Domo de Hierro que tiene el fin de repeler los ataques del grupo terrorista Hamás, pero por avances tecnológicos y economía Israel desarrolló un Rayo Láser también conocido como Rayo de Hierro, Escudo de Luz o Iron Beam.

En las últimas horas se puede apreciar en los cielos de Israel el Rayo Láser para evitar los bombardeos del Hamás. Esta tecnología se basa en un láser con energía de entre 100 y 150 KW, capaz de fulminar drones, misiles y morteros en cuatro segundos.

Ver más: Controversia sobre 40 bebés asesinados, algunos de ellos decapitados por Hamás

La desventaja del Domo de Hierro tradicional es lo costoso. Se cree que el Israeli Ministry of Defense debe invertir unos $100.000 cada vez que hace uno de los tradicionales misiles Tamir, con los que elimina estas amenazas.

Por su parte, Hamás lanza proyectiles que están valuados en unos 300 euros. Por el contrario, si bien es cierto que este Rayo Láser implicó una gran inversión, su costo operativo es significativamente menor a la tecnología anterior, estimándose en los $3 para eliminar las amenazas.

En este sentido, Yaniv Rotem, jefe del equipo de investigación y desarrollo de la cartera de Defensa subrayó que por su naturaleza cuenta con municiones ilimitadas, «El uso de un láser es un punto de inflexión. La tecnología es simple de utilizar y demuestra ser económicamente viable».

JUST IN: Israel will reportedly be using their new "Iron Beam," a laser beam that can take out enemy rockets.@GeneralMCNews pic.twitter.com/Pa4peEPEvi

— Ron Messick (@ron_messick) October 16, 2023