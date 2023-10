Controversia sobre 40 bebés asesinados, algunos de ellos decapitados por Hamas

Kfar Aza, Israel.- Soldados de Israel Defense Forces (IDF), fueron a una de las comunidades invadidas el grupo terrorista Hamas, descubriendo al menos 40 bebés asesinados, algunos de ellos decapitados, lo que demuestra el carácter inhumano de las fuerzas invasoras.

De acuerdo al informe, los soldados están utilizando los huesos de las víctimas para identificarlas.

El medio i24News, informó que el mayor general de las FDI, Itai Veruv declaró, «No es una guerra, no es un campo de batalla. Ves a los bebés, a la madre, al padre, en sus dormitorios, en sus salas de protección, y cómo los terroristas los mataron».

La publicación del medio local añadió, «Muchos soldados fueron llamados al servicio de reserva y se los pudo ver consolándose activamente unos a otros después de lo que tuvieron que presenciar. Llegaron esperando lo peor, pero las escenas están más allá de lo que uno podría imaginar».

Image of a blood stained cot after a baby was executed by Hamas terrorists in the home of a Jewish family in Kfar Azar kibbutz near the Gaza border.

At least 40 babies have been found in the residential area, some of them with their heads cut off after being beheaded.… pic.twitter.com/8joj2BweSO

— Oli London (@OliLondonTV) October 10, 2023