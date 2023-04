Ginebra, Suiza.- El hielo marino de la Antártida retrocedió a mínimos históricos en el año 2022, momento que el cambio climático «siguió avanzando» de acuerdo con un nuevo informe sobre el estado del clima global de la World Meteorological Organization (WMO).

De acuerdo al informe, el hielo marino antártico restó su extensión a solo 1.92 millones de kilómetros cuadrados al 25 de febrero de 2022. Es decir, casi un millón de kilómetros cuadrados por debajo de la media de las últimas tres décadas.

Cifras que alarmantemente se consideran el nivel más bajo del que se tiene registro. No obstante, al otro lado de la Tierra, en los mares de Laptev, Beaufort y Ross, en el Ártico, como también las aguas al norte de la isla de Svalbard sufrieron, «graves y extremas olas de calor marinas», según la agencia de las Naciones Unidas.

Asimismo, el hielo marino llegó a una extensión máxima anual de 14.59 millones de km2 en marzo. O sea, 440.000 km2 por debajo de la media de los últimos 30 años, en un mínimo de 4.87 millones de km2 en septiembre; es decir, 710.000 km2 por debajo del promedio.

Europe shattered records for glacier melt in 2022. Switzerland lost 6 percent of glacier ice volume in just one year. This is the #StateOfClimate. 🔗https://t.co/Fos5FofGzb pic.twitter.com/EFQiabXjra

— World Meteorological Organization (@WMO) April 21, 2023