Encuentran a la momia «más antigua» jamás hallada

El Cairo, Egipto.- Un equipo de egiptólogos hallaron una momia cerca de la capital de Egipto, que inmediatamente bautizaron como la «más antigua» y «más completa» jamás hallada en una tumba faraónica, de acuerdo al líder del equipo de excavación.

Se estima que la momia cuenta con 4.300 años de antigüedad. Además según se explicó fue hallada en el fondo de un pozo de 15 metros, en un grupo arqueológico descubierto recientemente.

La momia parece pertenecer a la quinta y sexta dinastía y estaba ubicada muy cerca de la pirámide escalonada en Saqqara. Así lo explicó el famoso Zahi Hawass, director del equipo a un grupo de periodistas.

De este modo, la momia pertenecía a un hombre llamado Hekashepes, y se encontraba en un sarcófago de piedra caliza que fue sellada con mortero. De igual modo, en el comunicado Hawass explicó, «Esta momia puede ser la momia más antigua y completa encontrada en Egipto hasta la fecha».

