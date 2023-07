¿Con qué emoticones Ud., celebra el Día Mundial del Emoji?

Washington, DC.- Cada 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji que en las últimas épocas ha tomado una fuerza increíble en el acto comunicacional del internautas, visible sobre todo, en chat y comentarios de redes sociales.

Esta celebración es relativamente nueva pues esta festividad no es oficial. No obstante, existen curiosidades sobres estos pictogramas, llamados Emoji que hoy por hoy es parte fundamental a la comunicación digital.

El origen se remonta a la década de 1990, pese a que no tuvo un éxito inmediato, con el paso del tiempo, cobró una relevancia insistituible hasta formar parte esencial de la comunicación digital.

Un hito importante para el Emoji, fue en 2011 cuando dentro de la comunicación digital de Apple añadió su primer catálogo de emojis en su teclado. Lo que marcó la inclusión un año después de Android a esta iniciativa.

Cue our shocked face: it’s #WorldEmojiDay! 😲

Reply with a screenshot of your most frequently used Slack emoji. We’ll go first. 👇 pic.twitter.com/juxz5l5cly

— Slack (@SlackHQ) July 17, 2023