Twitter ¿»tiembla» por lanzamiento de Threads de Meta?

Menlo Park, CA.- Mark Zuckerberg, CEO de Meta anunció que la nueva app, Threads registró más 30 millones de usuarios a solo un día de su lanzamiento, planteándose como una competencia sólida y directa para Twitter, que pertenece al polémico magnate Elon Musk.

De acuerdo con la plataforma en Threads se puede publicar texto, imágenes y videos cortos. La manera de interacción con los usuarios es a través del clásico, «Me gusta», «Responder», «Comentar» y «Compartir».

Del mismo modo, Meta quiere posicionar a Threads como un apéndice de la aplicación para compartir fotos y videos, Instagram. Esta función, ciertamente representa un salto fácil y rápido entre Instagram y Threads y viceversa.

De hecho, Threads ofrece la opción de copiar la misma configuración de Instagram lo que ofrece una ventaja muy cómoda y sencilla para los usuarios. De hecho, la similitud de esta app con Twitter es tal que el mismo Zuckerberg publicó el siguiente tweet.

Por su parte, Linda Yaccarino, directora ejecutiva de Twitter confesó que con regularidad se pretende imitar a la red social. Sin embargo, la comunidad no se puede duplicar. Hasta cierto punto, es cierto ya que por años Twitter ha sido un espacio donde cuentas verificadas de todo el mundo hacen vida para oficializar sus anuncios.

On Twitter, everyone's voice matters.

Whether you’re here to watch history unfold, discover REAL-TIME information all over the world, share your opinions, or learn about others — on Twitter YOU can be real.

YOU built the Twitter community. 🙏👏 And that's irreplaceable. This…

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 6, 2023