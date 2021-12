Caída de AWS ocasiona retrasos en operaciones de Amazon

Seattle, WA.- Amazon Web Services (AWS) está causando retrasos en la operación de entrega del gigante de comercio electrónico, tras una interrupción en la asignación de rutas, paquetes e incluso la comunicación entre Amazon y miles de conductores.

Declaraciones de proveedores de logística informaron que la aplicación utilizada para comunicarse con los conductores dejó de funcionar. Además, algunos repartidores ni siquiera pueden iniciar sesión desde la app.

Asimismo, se supo que los problemas se originan en medio de la demandada temporada de compras navideñas de Amazon. Cuando la empresa no puede permitirse retrasos que podrían crear atascos duraderos.

Según, DownDetector se originó un apagón alrededor de las 10am, donde se registraron alrededor de 20.000 quejas para Amazon, y más de 11.000 para Amazon Web Services.

Al mismo tiempo, también se vieron afectados varios sitios web, como: Coinbase, Robinhood, Disney y Netflix. Por su parte, Disney comentó que aunque las personas podían ingresar a los parques, tenían dificultades para registrarse en línea y pagar las compras.

