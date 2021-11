Starbucks entregó vasos navideños reutilizables ¡gratis!

Nueva York, NY.- Starbucks estuvo difundiendo la alegría navideña entregando vasos rojos reutilizables de edición limitada gratuitos, de esta forma los clientes pudieron obtener una taza gratis con cualquier pedido de bebidas de otoño o festivo este jueves 18 de noviembre.

La oferta estuvo disponible a través de todos los métodos de pedido, en persona o en línea, hasta agotar existencias.

Según un comunicado de prensa de Starbucks, «el vaso reutilizable festivo de este año celebra el 50 aniversario de la empresa».

De esta forma, los cuatro diseños de vasos navideños desechables de Starbucks, que se revelaron a principios de este mes, celebraron los elementos decorativos de la temporada.

