Ausencia de protección de datos genera persecución del aborto

Charlotte, NC.- La prohibición de derecho al aborto sumado a la ausencia de medidas de protección de datos en Estados Unidos, genera un amplio debate donde solo con una orden judicial la policía podría recibir de empresas tecnológicas los datos que puedan servir para acusaciones de delitos, incluídos el aborto en los estados en que esté prohíbido.

De esta manera, desde mensajes telefónicos hasta búsquedas en Google de un centro de salud reproductiva, pueden ser usados en Estados Unidos para acusar de un delito, incluido el de abortar.

Por ejemplo, en Nebraska un juez recibió un chat privado de Facebook, que sirvió como acusación para un delito de aborto. Proceder que creó un debate por, supuestamente, carecer de ley de protección de datos, sobre todo, en un momento histórico donde estados están restringiendo el derecho al aborto.

Tanto las páginas web, redes sociales, aplicaciones y los propios smartphones recopilan centenares de millones de datos de los usuarios. Datos a las que las autoridades de Estados Unidos tienen acceso.

Esto sucede porque la ausencia de leyes federales o estatales que regulen estrictamente la privacidad de los datos. De este modo, solo una orden judicial es suficiente para que las compañías tecnológicas entreguen datos a la policía. Donde puede revelarse «información muy sensible».

