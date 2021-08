Airbnb se comprometió a albergar 20.000 refugiados afganos

San Francisco, CA.- Airbnb se comprometió, este martes, a albergar temporalmente a 20.000 refugiados afganos en todo el mundo de forma gratuita.

La compañía dice que para esta iniciativa trabajará en estrecha colaboración con su brazo sin fines de lucro, Airbnb.org. Así como con agencias de reasentamiento y otros socios “para ir donde sea necesario”.

Starting today, Airbnb will begin housing 20,000 Afghan refugees globally for free. — Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021

Desde su sitio web, Airbnb, afirmó, “quedó muy claro que el desplazamiento y el reasentamiento de refugiados afganos aquí en los EE. UU., (…) es una crisis humanitaria significativa”.

La iniciativa es financiada por el CEO Brian Chesky y donaciones al Fondo para Refugiados de Airbnb

Asimismo, la iniciativa está siendo financiada por el CEO Brian Chesky y donaciones al Fondo para Refugiados de Airbnb.org. La compañía no dijo cuánto dinero está gastando ni cuánto tiempo estarán alojados los refugiados.

Sin embargo, Chesky, dijo, “A medida que decenas de miles de refugiados afganos se reubiquen en todo el mundo, el lugar donde se queden será el primer capítulo de sus nuevas vidas”.

Al mismo tiempo, en un tweet el ejecutivo, expresó, «Para estos 20.000 refugiados, espero que la comunidad de Airbnb les proporcione no solo un lugar seguro para descansar y empezar de nuevo, sino también una cálida bienvenida a casa”.

Además, en ánimos de unir fuerzas, en Twitter, Chesky también escribió que los anfitriones que estén interesados ​​en albergar a una familia afgana deberían, «comunicarse y los conectaré con las personas adecuadas aquí para que esto suceda».

Finalmente, Airbnb.org dice que ha colocado a 25.000 refugiados en viviendas temporales durante los últimos cuatro años. Y también, que durante el pasado fin de semana la compañía ha contribuido a otros esfuerzos para proporcionar refugio a más de 1.100 refugiados afganos.

