La WWF consideró a la Mariposa Monarca en la Lista Roja de Especies Amenazadas

Ciudad de México, México. La Mariposa Monarca (Danaus plexippus) ingresó a la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por consideración del World Wildlife Fund (WWF).

En un comunicado, la WWF especificó que, «Con esta designación, los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México poseen las bases científicas para apoyar y colaborar en todas las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la sociedad en general».

Asimismo, el comunicado ofreció los objetivos de la WWF, «que busquen restaurar, conservar y gestionar de forma sustentable los ecosistemas de reproducción, migración e hibernación de esta emblemática especie».

Del mismo modo, el UICN ofreció la actualización de la Lista Roja de Especies Amenazadas, donde la mariposa monarca aparece en la categoría de «En peligro». Lo que se traduce en que la migración de esta especie enfrenta un alto riesgo de extinción en vida silvestre, debido a la destrucción de su hábitat y el cambio climático.

Por su parte, la WWF hizo memoria cuando en las dos últimas décadas la población de mariposas migratorias del este de Norteamérica disminuyó en más del 80%.

