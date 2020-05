¡Sorpresa! Nuevo álbum de Ricky Martin ya disponible

View this post on Instagram

Estoy muy emocionado de presentar esta primera parte de mi álbum #PAUSAPLAY. Ha sido un trabajo lleno de emociones y estoy tremendamente satisfecho con lo que conseguimos. Gracias a todos los artistas que me acompañaron, me siento inmensamente agradecido de contar con ustedes @theofficialsting, @carlitamorrison, @pedrocapo, @elcigalaoficial, @residente, @badbunnypr y todo mi equipo por ser parte de esta aventura, seguimos pa'lante! #PausaPlay Ya está disponible en todas las plataformas. LINK EN LA BIO. . 📷: @jwanyosef