Virus de Marburgo: OMS confirma primer fallecido en África Occidental

Guinea, África.- Se confirmó, oficialmente, la primera muerte por el virus de Marburgo, en un comunicado oficial de La Organización Mundial de la Salud (OMS). El comunicado, informó sobre un paciente el fallecimiento de esta rara pero altamente infecciosa enfermedad.

Asimismo, se habla que es el primer caso de este virus, que casualmente, es muy similar al ébola, en África Occidental.

Expresó el comunicado, que se tomaron muestras del virus, que causa fiebre hemorrágica, del paciente en Gueckedou. Además, el comunicado agrega que esta detección se da en menos de dos meses después de que Guinea se declarará libre de su más reciente brote de ébola.

Según, investigadores que “cazan” virus, confirmaron a “Gueckedou”, donde se originó el virus de Marburgo. Y que además, es la misma región donde se detectaron inicialmente los casos del brote de ébola de 2021 en Guinea.

"Last Friday, the Ministry of Health of #Guinea informed WHO of a case of #Marburg virus disease in the country’s south-west, in a man who died 8 days after onset of symptoms. This is the first known case of Marburg in West Africa"-@DrTedros https://t.co/M28IpyMGr4

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 11, 2021