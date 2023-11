Uso excesivo del celular podría impactar en la calidad del semen

Ginebra, Suiza.- La University of Geneva y el Institute of Public and Tropical Health (TPH), concluyeron que el uso excesivo del celular podría reducir la calidad del semen, pero no afecta a la morfología de los espermatozoides ni a su motilidad.

De acuerdo a los resultados de la investigación los jóvenes analizados y que solo utilizan el celular una vez a la semana presentaron una concentración promedio de 56.5 millones de espermatozoides por mililitro de semen, que representa el 21% de los hombres.

Por el contrario, la concentración de espermatozoides en los jóvenes que usan excesivamente celular, corresponde a 44,5 millones por mililitro de semen.

Estudio indica que el uso excesivo del celular podría reducir la calidad del semen

No obstante, investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que el semen que posee menos de 40 millones de espermatozoides por mililitro, tienen menos probabilidades de fecundar.

A la par, el estudio detectó que las diferencias de concentración de espermatozoides entre usuarios habituales e infrecuentes de celular se van reduciendo con el paso del tiempo.

Por su parte, Matin Röösli, coautor de la investigación, subrayó que con el pasar de los años y la evolución de la tecnología se ha ido reduciendo la capacidad de transmisión de ondas electromagnéticas por parte de los smartphones.

Asimismo, Serge Nef, codirectora de la investigación confirmó que la investigación será publicada en la revista médica Fertility & Sterility, tiene el fin de crear conciencia a la sociedad sobre el uso responsable de los dispositivos móviles.

