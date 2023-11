Nació el primer bebé gestado por dos mujeres de Europa

Islas Baleares, España.- En el Hospital Juaneda Miramar Derek, nació el primer bebé de Europa gestado por dos mujeres bebé de 3.3 kg, el pasado 30 de octubre, marcando un hito en la medicina y tecnología de la gestación.

Las madres, Azahara y Estefanía agradecieron a la revolucionaria técnica de reproducción, INVOcell.

Este tratamiento se basa en el uso de «un dispositivo que funciona como una pequeña incubadora. Pero que a diferencia de las existentes en el laboratorio, se coloca debajo del cuello uterino de una de las dos mujeres. Lo que permite que el desarrollo del embrión durante los primeros días tenga lugar dentro del cuerpo en lugar del laboratorio».

Posteriormente continúa la nota difundida por la organización luego del parto, «Una vez desarrollado el embrión, se extrae el INVOcell con este en su interior. El embrión se transfiere al útero de la pareja”, explica la organización en una nota difundida tras el parto».

Lo que quiere decir, que la primera parte del embarazo se desarrolla en el interior de las mujeres. Luego es trasladado a la pareja para que sea la gestante final. Técnica que requiere de ambas mujeres para que el mismo embarazo evolucione.

¿Cómo funciona el embarazo gestado por dos mujeres con un costo de unos $6.500?

De acuerdo al Cefer, el INVOcell es «un dispositivo en el que se introducen los óvulos y el semen». Luego «se introduce en la vagina de la mujer». Por lo que, «la vagina de la paciente viene a sustituir a las incubadoras del laboratorio».

Este embarazo se realizó en marzo de 2023 convirtiendo al equipo del Juaneda Fertility en el primer laboratorio de Europa capaz de llevar a cabo la técnica de reproducción asistida. De este modo, destacó el centro, «nueve meses después, el embarazo ha concluido satisfactoriamente. Este procedimiento aporta un gran valor emocional por el hecho de haber compartido ambas mujeres la gestación del embrión».

¿Este tratamiento se hace en Estados Unidos?

El centro de fertilidad de Los Ángeles, Tree of life, el tratamiento cuesta aproximadamente unos $6.000. Sin embargo, no se especifica si es por intento o por todo el proceso. Pero los expertos apuntan a que es un proceso muy parecido al de la fecundación in vitro (FIV). Técnica que requiere de media unos tres intentos para que la gestación sea un éxito.

