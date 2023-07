HHS invertirá casi $11 millones en salud para comunidades rurales

Washington, DC.- El U.S. Department of Health and Human Services (HHS) otorgó casi $11 millones a 15 beneficiarios con el fin de fortalecer la fuerza laboral de la salud mediante el establecimiento de nuevos programas de residencia en algunas comunidades rurales.

De este modo, el HHS por medio de la Health Resources and Services Administration (HRSA), hizo efectiva esta iniciativa, que según Xavier Becerra, secretario del HHS porque, «Entrenar a los residentes en áreas rurales lleva a más graduados de la facultad de medicina a quedarse y practicar en entornos rurales».

Según Becerra, «Hay una escasez de médicos en todo el país, especialmente en nuestras comunidades más desatendidas, y estas subvenciones para el desarrollo de residencias rurales ayudarán a abordar esta escasez».

Es importante decir que el 70% de las áreas designadas como áreas primarias de escasez de profesionales de la salud médica están ubicadas en áreas rurales. Asuntos como la escasez de médicos, la pobreza y la ubicación geográfica juega en contra del acceso a la atención médica.

ICYMI: @HHSGov through #HRSA, awarded nearly $11 MILLION to strengthen the #ruralhealth workforce by funding 15 grants to establish new #rural residency programs through the Rural Residency Planning & Development (RRPD) Program: https://t.co/a463BLLeE9 pic.twitter.com/sGNKiUDNcC

— HRSA (@HRSAgov) July 27, 2023