¿Por qué los beneficiarios de Medicaid no se están vacunando?

Washington, DC.- Los beneficiarios del programa Medicaid se están vacunando contra la covid-19 a tasas mucho más bajas que la población general.

Simultáneamente, los estados buscan las mejores estrategias para mejorar el acceso a las vacunas y persuadir a quienes siguen indecisos.

Al mismo tiempo, los esfuerzos de las agencias estatales de Medicaid y los planes de salud privados se han debilitado. En parte por la falta de acceso a los datos estatales sobre qué miembros están vacunados.

Craig Kennedy, director ejecutivo de Medicaid Health Plans of America, dijo, “Estas son algunas de las poblaciones a las que es más difícil llegar, y las que generalmente son las últimas en la fila para recibir atención médica”.

Además, declaró que, los afiliados a Medicaid a menudo enfrentan obstáculos para acceder a las vacunas, incluidas la preocupación por faltar al trabajo o encontrar transporte.

Por ejemplo, en California, el 49% de los afiliados de 12 años o más a Medi-Cal (Medicaid de California) están vacunados al menos en parte, en comparación con el 74% de los californianos en general.

El caso de Florida, se sabe que el 34% de los beneficiarios de Medicaid están al menos parcialmente vacunados. En Utah, el 43% de los beneficiarios de Medicaid están vacunados al menos en parte.

