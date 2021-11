Pfizer proveerá al gobierno de EE. UU. 10 millones de Paxlovid

Nueva York, NY.- La compañía farmacéutica Pfizer firmó hoy con el gobierno estadounidense un acuerdo para proveer 10 millones de pastillas Paxlovid, que aún está pendiente de autorización oficial y aspira a ser el primer tratamiento oral contra la covid-19 en el país.

Según el acuerdo, el gobierno pagará a Pfizer $5.290 millones por los diez millones de tratamientos una vez que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) apruebe la llamada «autorización de uso de emergencia» del medicamento. Se prevé que la entrega comenzará a fines de este año y continuará durante todo 2022.

El acuerdo firmado con el gobierno se alcanza dos semanas después de que Pfizer presentara los resultados de la Paxlovid. Pastilla que alcanza un 90% de efectividad para los pacientes de alto riesgo y que acumulaban tres días de síntomas de covid-19.

Por su parte, el precio pactado fue a raíz de los principios de «compromiso, volumen, equidad y asequibilidad», señala la compañía en un comunicado.

