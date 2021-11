Padres en EE. UU. cuestionan vacunación de sus hijos contra el covid-19

Nueva York, NY.- Apenas una semana después de que las autoridades reguladoras diesen luz verde a la vacunación de Pfizer/BioNTech, decenas de miles de niños entre 5 y 11 años están siendo ya inmunizados diariamente en el país.

Esta vacuna implica dos incomodidades, primero para los más pequeños, la inyección implica sobre todo el dolor del pinchazo. Pero, para los padres, poder proteger finalmente a los más pequeños y que vuelvan con más tranquilidad a los colegios que estuvieron cerrados durante el pasado curso escolar por la pandemia.

Según cifras oficiales, esta semana más de un millón de menores entre 5 y 11 años han recibido ya la vacuna. En todo EE. UU. hay 28 millones de niños entre esas edades, y la Casa Blanca ya informo de que cuenta con dosis para todos ellos.

Pero lo cierto es que muchas vacunas se quedarán sin usar. Según, las últimas encuestas muestran una preocupante tendencia en EE. UU., al escepticismo entre los padres a la hora de vacunar a sus hijos que a la hora de vacunarse ellos mismos.

