Novedoso método para detección temprana de cáncer de páncreas

Charlotte, NC.- Un estudio concluyó que en las heces hay una firma genética de 27 microorganismos que detecta el riesgo de adenocarcinoma pancreático ductal, es decir, la forma de cáncer de páncreas más frecuente, que además ayudaría con la detección temprana.

Se considera que el cáncer de páncreas no es de común diagnóstico, pero es de los más letales. De esta forma este cáncer representa la tercera causa de muerte en España, abajo del cáncer de pulmón y el colorrectal.

De esta manera, los investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), encabezados por Núria Malats; el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) liderados por Peer Bork, concluyeron que una firma molecular de 27 microorganismos en muestras de heces podría detectar tempranamente el cáncer de páncreas.

En este sentido, se solicitó una patente basados en los resultados de este estudio para desarrollar un kit de diagnóstico de cáncer de páncreas, que sea preciso en la detección de estos genomas microbianos en muestras de heces de manera económica, no invasiva y rápida.

