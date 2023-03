Hongo Candida auris causa pánico en los hospitales

Washington, DC.- De acuerdo con el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) el contagio del hongo Candida auris ha crecido progresivamente en los centros de salud del país desde el año 2020.

Estas infecciones fúngicas son potencialmente mortales, y los casos de contagio aumentaron un 44% en 2019 a 476 casos en comparación con los 330 casos del 2018. Para el 2021 creció un 95% con 1471 casos frente a los 756 del 2020, según los investigadores de la agencia en Annals of Internal Medicine.

Adicionalmente, en 2021 se consideró como muy preocupante la cantidad de casos resistentes a las equinocandinas. Esta es considerada un tipo de medicamento que se sugiere para el tratamiento de esta enfermedad.

Uno de los síntomas más comunes de la Candida auris puede ser la fiebre alta con escalofríos que no mejora con antibióticos. Por otro lado, en casos de los pacientes que están más enfermos, y que necesariamente están conectados a dispositivos médicos invasivos o con largas estadías en hospitales tienen un mayor riesgo de infectarse.

Candida auris (C. auris), an emerging fungus considered an urgent antimicrobial resistance (AR) threat, spread at an alarming rate in U.S. healthcare facilities in 2020-2021, according to data from CDC published in @AnnalsofIM. https://t.co/2GWYzWd0lj pic.twitter.com/n2JEIQLDjS

— CDC (@CDCgov) March 21, 2023