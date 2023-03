Hispanos tienen la tasa más alta de Alzheimer en Estados Unidos

Washington, DC.- Un estudio de la organización Alzheimer ‘s Association concluyó que los hispanos en Estados Unidos tienen 1.5 veces más probabilidades de desarrollar Alzheimer u otro tipo de demencia, por encima de los blancos o no latinos.

Hay que considerar que los latinos representan al grupo de adultos mayores con el mayor crecimiento en Estados Unidos. Lo que es peor, muchos familiares de hispanos informan que algunos familiares de diagnosticados no aceptan la presencia de esta enfermedad, inclusive cuando se está medicando correctamente.

Ver más: Crecen los diagnósticos de Parkinson en Estados Unidos

El Dr. Jacobo Mintzer es el principal investigador sobre la enfermedad de Alzheimer del sistema de salud Ralph H. Johnson, de la Administración de Veteranos en Carolina del Sur. Además, es miembro del Consejo Mundial sobre la Salud Cerebral de AARP.

De este modo, el Dr. Mintzer declaró, «La detección temprana es fundamental. Pero existe una creencia generalizada entre los latinos de que los problemas de memoria son una parte normal del envejecimiento».

AARP's March Bulletin is full of news. Check-out the piece on insurance coverage after disasters. The action step is to check your policy now to avoid surprises when you need it. Other great info on: latest mail scam, lessons from 3+ years of COVID & more! https://t.co/XdgrO8zpQD pic.twitter.com/gfYkshnERX

— Martha Boudreau (@MarthaBoudreau) March 21, 2023