HHS propone nueva regla de control de natalidad para Obamacare

Washington, DC.- El gobierno de Estados Unidos, este lunes, propuso una nueva regla para el control de la natalidad dirigido a las mujeres inscritas en los planes del Obamacare para que tengan acceso a métodos anticonceptivos inclusive si su empleador se opone por motivos religiosos, de acuerdo con la U.S. Department of Health and Human Services (HHS).

Esta regla en teoría amplía la cobertura para «decenas de millones de mujeres en todo el país». Las mismas tienen acceso a la cobertura de control de natalidad en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, mejor conocida como Obamacare.

En la actualidad el tema de los anticonceptivos han estado en el centro de atención desde que el derecho al aborto fue radicalmente restringido por la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el histórico fallo Roe vs Wade.

Algunas reglas de 2018, permitía a mujeres y dependientes cubiertos obtener acceso a los anticonceptivos solo si el patrocinador de su plan firma voluntariamente un formulario. Este aclara que la organización no ofrece cobertura de servicios anticonceptivos por motivos religiosos o morales.

Como consecuencia muchas mujeres quedaron sin acceso a métodos anticonceptivos gratuitos si su patrocinador no firmaba el formulario, según el HHS.

Por el momento, esta nueva regla pretende aplanar el terreno que permita a las mujeres acceder a los anticonceptivos por medio de un proveedor dispuesto sin ningún costo. Inclusive, en el caso de que el patrocinador se oponga o se niegue a firmar el formulario.

Finalmente, esta nueva regla además eliminará las exenciones morales otorgadas a planes de salud privados y aseguradoras con el fin de excluir la cobertura de servicios anticonceptivos.

