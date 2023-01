Carolina del Sur anula prohibición del aborto

Columbia, SC.- La Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó como inconstitucional la ley estatal de prohibición el aborto después de las seis semanas de embarazo, argumentando que viola el derecho a la provacidad.

Este dictamén es considerado como una gran victoria para los defensores del derecho al aborto en el sur del país.

Asimismo, la Ley de 2021 que prohibía el aborto entró en vigor en el estado conservador de Carolina del Sur. Esto luego de que la Suprema Corte, eliminara en junio el derecho al aborto establecido por el caso Roe v. Wade de 1973.

Por su parte, el Planned Parenthood impugnó esta ley, sin embargo fue bloqueada en agosto de 2022 por la Corte Suprema de SC. En este sentido, la jueza Kaye Hearn escribió, «Sostenemos que nuestro derecho constitucional estatal a la privacidad se extiende a la decisión de una mujer de abortar».

BREAKING: The Supreme Court just overturned Roe v. Wade, ending our constitutional right to abortion. We know you may be feeling a lot of things right now — hurt, anger, confusion. Whatever you feel is OK. We’re here with you — and we’ll never stop fighting for you.

— Planned Parenthood (@PPFA) June 24, 2022