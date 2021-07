Funcionarios piden declarar estado de emergencia en Florida por covid-19

Florida, MI.- Según el último reporte oficial del Florida Department of Health, en este estado se ha registrado la alarmante cifra de 73.199 nuevos contagios en la semana del 16 al 22 de julio.

Considerándose esto, un aumento del 60 % respecto de la anterior (45.584 casos), más que ningún otro estado de Estados Unidos.

El preocupante repunte de casos de coronavirus en Florida, que de acuerdo al último reporte oficial presenta una tasa de positividad del 15,1 %, ha llevado a algunos funcionarios electos a pedir al gobernador estatal, Ron DeSantis, que declare el estado de emergencia.

La legisladora estatal Annette Taddeo remitió, este martes, una carta a DeSantis en la que le pidió que declare el estado de emergencia. Asimismo, este sería el segundo llamado durante la pandemia de la covid-19, en vista de que las “hospitalizaciones relacionadas con la covid-19 aumentaron un 106 % en Florida durante las últimas 2 semanas”.

"We have lives to save right here in Florida," @SenatorTaddeo said. "If he really wants to have a future, politically, he should do the job he was elected to do, & that's to be the governor of Florida before he moves on to try and get an upgrade." https://t.co/TtvVbwa8kg

— Annette Taddeo (She/Her/Ella) (@Annette_Taddeo) July 28, 2021