EE. UU. recomienda uso de mascarillas, incluso a vacunados

Washington, DC.- Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC, por sus siglas en inglés) eliminó en mayo las restricciones para las personas vacunadas, un presagio bienvenido de un posible regreso a la normalidad.

El ex director general de Sanidad de EE.UU., Dr. Jerome Adams, dijo el viernes que los CDC, deben aclarar su mensaje para que los estadounidenses vuelvan a participar en la lucha contra la creciente ola de infecciones.

Ver más: Melatonina: ¿Cuánto es demasiado? Y otros consejos para dormir

La decisión de los CDC “fue confiar en el pueblo estadounidense para que realmente hiciera lo correcto, pero desafortunadamente la gente eligió salir y quitarse la mascarilla, estuvieran vacunados o no”, dijo Adams a Anderson Cooper.

La variante delta, se cree que es más transmisible y peligrosa, representó aproximadamente el 83% de los casos de coronavirus en EE.UU. durante las dos semanas que terminaron el 17 de julio, según datos de los CDC, un aumento sustancial de las cifras insignificantes a principios de mayo.

As of July 26, more than 188.7 million people have received at least one dose of a #COVID19 vaccine. Of those, 163.2 million are fully vaccinated. COVID-19 vaccines are safe and effective at preventing COVID-19, especially severe illness and death. More: https://t.co/zYLe3H12re. pic.twitter.com/bNj9rdbN5e

— CDC (@CDCgov) July 26, 2021