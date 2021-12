FDA aprueba Molnupiravir como pastilla anticovid

Washington, DC.- Las U.S. Food and Drug Administration (FDA), este jueves, anunció el uso de Molnupiravir en caso de emergencia de la pastilla contra la covid-19, de la farmacéutica estadounidense Merck, mejor conocida en el mundo como MSD.

En un comunicado la FDA expresó su decisión, detallando que la pastilla puede usarse para tratar casos moderados de covid-19 en adultos que sean positivos para covid-19, que estén en alto riesgo de hospitalizacón, estén en riesgo de morir por la enfermedad o que no hayn accedido a los tratamientos médicos autorizados por EE. UU.

Al mismo tiempo que la FDA aprueba Molnupiravir explica que está disponible sólo con receta médica. Además, su uso debe iniciarse lo antes posible después de un diagnóstico de covid-19 y dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas.

Molnupiravir for the treatment of mild-to-moderate COVID19 in adults with positive results of direct SARS-CoV-2 viral testing and for whom alternative COVID19 treatment options authorized by the FDA are not accessible or clinically appropriate. https://t.co/wgJnpU7mbk

— U.S. FDA (@US_FDA) December 23, 2021