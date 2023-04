Se extiende el bloqueo de restricciones de pastilla abortiva

Washington, DC.- Samuel Alito, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos extendió, el miércoles 19 de abril, un bloqueo temporal de los límites establecidos por los tribunales inferiores sobre el acceso a la pastilla abortiva mifepristona, hasta el viernes 21 de abril.

Esto es considerado un desafio de los grupos antiaborto a la aprobación regulatoria federal del fármaco, mifepristona.

Ver más: FDA retira del mercado miles de dispositivos cardíacos

No obstante, le da a los jueces un poco más de tiempo para tomar en cuenta las consideraciones de solicitudes de la administración del presidente Biden y el fabricante Danco Laboratories para bloquear una orden preliminar del 7 de abril que emitió el juez federal de distrito Matthew Kaczmarzyk en Texas.

Por su lado, la administración Biden pretende defender la mifepristona en medio de una ola de prohibiciones del aborto. Estas restricciones son reacciones de los estados liderados por republicanos desde junio de 2022, cuando la Corte Suprema anuló la decisión Row v. Wade de 1973.

Join me as I deliver remarks on my plan to grow the economy from the bottom up and the middle out. https://t.co/PDgfLnXbzq

— President Biden (@POTUS) April 19, 2023