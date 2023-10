Farmacéutica advirtió aumento de medicamentos falsos online

Washington, DC.- La farmacéutica danesa, Novo Nordisk advirtió el jueves 12 de octubre, sobre el aumento de las ofertas online de medicamentos falsos para bajar de peso Wegovy y su medicamento Ozempic, al tiempo que las autoridades alemanas ofrecen detalles sobre la complejidad de lanzar un medicamento falso al mercado.

Wegovy, sirve para reducir el peso en adultos con obesidad o sobrepeso con un problema de salud relacionado con el peso. Mientras que el Ozempic, es un medicamento inyectable recetado para adultos con diabetes tipo 2p.

En un comunicado, la farmacéutica destacó, «Novo Nordisk ha experimentado un aumento significativo de las ventas ilegales en línea». Haciendo referencia a los productos que contienen el ingrediente activo semaglutida.

La crisis mundial de obesidad llevó a la farmacéutica, Novo Nordisk a convertirse este 2023 en la empresa más valiosa de Europa. En parte, impulsado por la creciente demanda de la inyección semanal Wegovy y su versión de dosis más baja Ozempic.

