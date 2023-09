FDA reacciona a muertes por jarabe para la tos en contra de fabricantes

Washington, DC.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) está aplicando estrictas medidas en contra de las prácticas de docenas de fabricantes que usan a extranjeros para probar fórmulas de jarabe para la tos contaminados, lo que ha traído como consecuencia cientos de muertes.

En lo que va del 2023 la FDA ha penalizado a 28 empresas, por no tener suficientes pruebas de los ingredientes utilizados en estos medicamentos de venta libre, y otros productos para detectar las toxinas etilenglicol (EG) y dietilenglicol (DEG).

Hasta ahora, algunos de los fabricantes involucrados en estas inmorales prácticas incluyen empresas con sede en Estados Unidos. Pero también incluye exportadores de Canadá, Corea del Sur, Egipto, la India (Bharat) y Suiza.

Por el momento la FDA no tiene indicios de que productos contaminados con DEG y EG hayan entrado a la cadena de suministros del país. Además resaltó que la cantidad de cartas de advertencias emitidas en un período determinado, «no es un indicador completo de nuestra supervisión».

