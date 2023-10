FDA autoriza comercialización de prueba de ADN que evalúa los tipos de cáncer

Washington, DC.- En el marco del mes del Cáncer de Mama, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) autorizó por primera vez la comercialización para una prueba de ADN, llamada De Novo a Invitae Common Hereditary Cancers Panel, que evalúa la predisposición a padecer distintos tipos de cáncer.

Esta prueba también tiene la capacidad de ayudar a identificar variantes hereditarias potencialmente asociadas al cáncer, en personas diagnosticadas con esta mortal enfermedad.

Esta primera prueba, es innovadora en su tipo por recibir la autorización de la agencia estadounidense, que analiza el ADN extraído de una muestra de sangre. Este análisis permite identificar variantes en 47 genes que se asocian a un alto riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.

Asimismo, el doctor Jeff Shuren, director del Centro para Dispositivos y Salud Radiológica, «Esta prueba puede evaluar múltiples genes en una sola prueba mediante el uso de secuenciación de última generación, que ha demostrado ser útil para proporcionar información sobre variantes genéticas con sensibilidad y velocidad».

