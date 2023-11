Evite estos alimentos en el Día Mundial de la Diabetes para mejorar su salud

Washington, DC.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes celebrado cada 14 de noviembre, que tiene el objetivo de crear conciencia para prevenir y controlar esta condición de salud crónica que ocurre cuando el cuerpo no puede regular eficazmente los niveles de azúcar en la sangre.

El Día Mundial de la Diabetes se creó por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se conoce que hay dos tipos principales de diabetes: tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 2 se da cuando el cuerpo se vuelve resistente a los efectos de la insulina, o cuando el páncreas no produce suficiente insulina. La diabetes suele estar asociada con la obesidad, mala alimentación y falta de actividad física.

Sin duda ambos tipos de diabetes pueden provocar niveles elevados de azúcar en la sangre, que puede provocar complicaciones de salud que afectan directamente a distintos órganos y sistemas.

