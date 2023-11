Sífilis en recién nacidos su multiplicó por 10 en una década

Washington, DC.- Los U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), informó que el número de recién nacidos con sífilis en el país se multiplicó por 10 en los últimos 10 años, pasando de 334 casos en 2012 a 3.761 casos en 2022.

Este dramático aumento de sífilis en neonatos representa la cifra más alta en más de 3 décadas. Además, la comparación también explicó que del 100% de los casos de 2022, 231 casos terminaron en muertes fetales y 51 muertes infantiles.

No obstante, 9 de cada 10 casos se pudieron evitar con el sometimiento de pruebas y tratamientos oportunos durante el embarazo, según Laura Bachmann, directora médica de la División de Prevención de ETS de los CDC.

La sífilis congénita o heredada se da cuenta la madre contagiada con la enfermedad de transmisión sexual, le transmite la infección al feto.

The number of babies born with syphilis is surging. Timely testing and treatment during pregnancy might have prevented almost 9 in 10 cases in 2022, but people face gaps in care.

Here’s how tailored strategies can address missed prevention opportunities: https://t.co/VgUAscq9b9 pic.twitter.com/aGMmZdjgrg

— CDC (@CDCgov) November 7, 2023