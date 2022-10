Escasez de Adderall advierte la FDA

Washington, DC.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA), anunció este miércoles que se viene una escasez de Adderall, conocido tratamiento para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad.

Esta proyección de la FDA se genera como consecuencia de los retrasos intermitentes en la fabricación en Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA.TA).

Inmediatamente, las acciones cotizadas en Estados Unidos de Teva, con sede en Israel cayeron un 1.5%, es decir a $7.95 en el comercio luego del sonido de la campana.

Hay que considerar que el Adderall es un medicamento que fue aprobado y es recetado por la FDA. El Adderall está compuesto de dos fuertes estimulantes. Por una parte, la anfetamina y por el otro la dextroanfetamina.

Teva Pharmaceutical, which said last week it expected shortages of Adderall to last two to three months, is now anticipated to have shortfalls through March, US regulators said https://t.co/jWWtnCYDes

— Bloomberg (@business) October 12, 2022