FDA halló problemas de control de calidad en planta de Eli Lilly

Washington, DC.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) halló varios problemas de control de calidad en una planta de Eli Lilly and Co (LLY.N), que actualmente es objeto de investigación federal por fallas en la fabricación.

Este hallazgo de la FDA se da casi tres años después de que los inspectores comenzaron a documentar los problemas de control de calidad en la misma planta ubicada en Branchburg, Nueva Jersey.

Para el 2021, el U.S. Department of Justice comenzó una investigación criminal por acusaciones de malas prácticas de fabricación y falsificación de datos en la instalación.

En este sentido, los inspectores de la FDA retornaron a la planta en julio pasado y tras 12 días de documentación, se dieron cuenta de que el personal de Lilly no rastreó adecuadamente los lotes de medicamentos contaminados.

Los mismos debían ser inspeccionados por la unidad de control de calidad de Eli Lilly and Co. Así quedó plasmado en una copia redactada del informe, mejor conocida como «formulario 483».

De esta manera, los inspectores denunciaron que el personal de Eli Lilly and Co., encontró «desechos desconocidos» en un área de producción. Además agregó que, «no fueron controlados adecuadamente hasta que la unidad de calidad completara satisfactoriamente la evaluación».

Steven Lynn, exjefe de la Oficina de Fabricación y Calidad del Producto de la FDA, explicó, «La FDA le dice a la compañía que está haciendo cosas antes de que el control de calidad lo apruebe. Eso es un gran no-no».

En conclusión, si los problemas de control de calidad de Eli Lilly and Co., no se solucionan, la FDA podría escalar el caso emitiendo una carta de advertencia. En última instancia podría ordenar a la empresa que deje de producir ciertos medicamentos en cierta instalación. Sin embargo, la FDA aún no ha revelado ningúna sanción en contra de Eli Lilly and Co.

