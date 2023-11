En NYC se completó el primer trasplante de ojo completo del mundo

Nueva York, NY.- Un equipo quirúrgico del NYU Langone Health, completó con éxito el primer trasplante de ojo completo en un ser humano, un logro médico aclamado como un gran paso pese a que el paciente todavía está en recuperación y no ha recuperado la visión.

El anuncio fue hecho el jueves 8 de noviembre, pero la cirugía se desarrolló hace seis meses. La misma consistió en injertar un ojo en un trasplante parcial de cara, incluyendo vasos sanguíneos funcionales y la retina.

El líder del equipo de cirujanos, el Dr. Eduardo Rodríguez destacó, «El mero hecho de que hayamos trasplantado un ojo es un gran paso adelante, algo que durante siglos se ha pensado, pero nunca se ha realizado».

El paciente fue identificado como Aaron James, un veterano militar de 46 años de edad. Oriundo de Arkansas, es un sobreviviente de un accidente eléctrico de alto voltaje. Este le destrozó el lado izquierdo de la cara; nariz boca y ojo.

