Empleados de CVS y Walgreens iniciaron huelga Pharmageddon

Washington, DC.- Cientos de empleados de las farmacias CVS Health Corp y Walgreens Boots Alliance iniciaron la una huelga llamada Pharmageddon, de 72 horas, a partir del lunes 30 de octubre, con el fin de de que las compañías mejoren las condiciones laborales y contraten a más empleados.

Esta Pharmageddon es la tercera ola de huelgas de farmacéuticos en poco más de un mes. En septiembre, algunos empleados de las tiendas CVS y Kansas City llevaron a cabo una huelga de dos días, y los empleados de Walgreens a inicios de octubre también hicieron huelga.

Ver más: Estados más afectados por la mayor huelga de trabajadores de la salud de EE. UU.

Shane Jerominski, ex farmacéutico de Walgreens dijo que, «Algunas de estas tiendas carecen de personal en este momento y están atascadas no sólo con recetas sino también con la cantidad de citas de vacunación y visitas sin cita previa que se espera que hagan».

Empleados de las farmacias de las tiendas CVS y Walgreens en Estados Unidos inician el Pharmageddon una huelga de tres días

El ex farmacéutico Jerominski prevé que unos 5.000 trabajadores de farmacias se irían a huelga durante la iniciativa Pharmageddon. No obstante, dijo que el número exacto de tiendas afectadas y de personal participante no estaba claro debido a la falta de un sindicato.

Hasta ahora, algunos empleados de farmacias de NYC y Pensilvania tienen planeado participar. Otros farmacéuticos tienen planeado concentrarse frente a la sede de CVS en Woonsocket, Rhode Island y en Walgreens en Deerfield, Illinois.

Ver más: Acuerdo provisional promete finalizar la huelga de Hollywood

Un portavoz de Walgreens, declaró «Nuestros esfuerzos continuos se centran en cómo reclutamos, retenemos y recompensamos a nuestro personal de farmacia».

Esta ola de huelgas forman parte de una tendencia más completa del malestar laboral que experimentan distintas industrias. Por ejemplo, la industria automotriz, los escritores y actores de Hollywood. A los que se unieron los empleados de Kaiser indefinidamente a inicios de octubre.

Video: Tepesianos posponen huelga de hambre tras anuncio de prórroga