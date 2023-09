Acuerdo provisional promete finalizar la huelga de Hollywood

Los Ángeles, CA.- El sindicato de escritores de Hollywood llegó a un acuerdo provisional, el domingo 24 de septiembre, que involucra un pacto laboral preliminar con los principales estudios, que se espera ponga fin a una de las huelgas más amplias de la producción cinematográfica y televisiva que costó miles de millones de dólares al sector.

Este contrato preliminar de tres años espera por ser aprobado por los dirigentes del Writers Guild of America (WGA), así como por los miembros del sindicato. La WGA representa a unos 11.500 escritores de cine y televisión.

Por ahora, la WGA reaccionó al acuerdo etiquetándolo como «excepcional» que además dejará, «ganancias y protecciones significativas para los escritorios».

El comité de negociación en un comunicado el domingo explicó, «Esto fue posible gracias a la solidaridad duradera de los miembros de la WGA y al extraordinario apoyo de nuestros hermanos sindicales que se unieron a nosotros en los piquetes durante más de 146 días».

The WGA and AMPTP have reached a tentative agreement. This was made possible by the enduring solidarity of WGA members and extraordinary support of our union siblings who stood with us for over 146 days. More details coming after contract language is finalized. #WGAStrike pic.twitter.com/GBg2wZBwGB

Se estima que el acuerdo de la WGA, es un hito que no regresará a Hollywood en épocas pasadas. No obstante se dejó claro que, «Si bien se puede reanudar la escritura, el sindicato de actores SAG-AFTRA sigue en huelga».

I applaud the WGA and AMPTP for reaching a tentative agreement that will allow writers to return to telling the stories of our nation, our world, and all of us.

All workers – including writers, actors, and autoworkers – deserve a fair share of the value they helped create.

— President Biden (@POTUS) September 25, 2023