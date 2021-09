Congresista demócrata Smith demanda a Florida

Miami, Fl.- El congresista del estado de Florida, Carlos Smith, presentó una demanda judicial contra el Gobierno de Ron DeSantis por no divulgar datos diarios de la incidencia de la covid-19.

Esto, después de que, por fin comenzó a ceder un poco esta semana después de una explosión de hospitalizaciones, personas contagiadas y muertos.

Asimismo, el congresista demócrata, Smith, declaró, “la administración se ha negado sistemáticamente a divulgar registros públicos relacionados con la covid. Lo que no solo perjudica nuestros esfuerzos por contener este virus mortal, sino que también es ilegal”.

Según, congresista “todos los floridanos tienen el derecho a recibir información crítica de salud pública”

Al mismo tiempo, señaló que la demanda judicial fue presentada, la noche del lunes, en una corte del circuito del condado Leon, en el norte de Florida, junto con el Centro de Florida para la Gobernabilidad y la Responsabilidad.

Rep. Smith sues Florida health agency demanding daily COVID-19 numbers #covid19 @CarlosGSmith https://t.co/uw5TuDPUxZ — Florida Center for Government Accountability (@FLCTRGA) August 31, 2021

Según Smith, el Florida Department of Health, que desde hace varias semanas suspendió la divulgación diaria de la incidencia del patógeno. Además, rechazó la solicitud de información sobre la pandemia que hizo su oficina desde el pasado 23 de julio.

We continue to operate State of Florida monoclonal antibody sites to expand access to this lifesaving treatment for COVID-19. An updated list of sites is below. You can make an appointment here: https://t.co/OvAqOA3ibv pic.twitter.com/TR1ePUgLCu — Florida Dept. Health (@HealthyFla) August 31, 2021

Como consecuencia de esta situación, desde hace semanas reina en Florida la confusión sobre los datos de la covid-19. Entonces, se divulga, por fuentes no oficiales, los datos que Florida entrega a las autoridades federales como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Aunque, los datos no siempre coinciden, han evidenciado nuevos récords de contagios diarios. Sumando, más de 27.000 el viernes pasado en un solo día, como también de hospitalizaciones, que estuvieron varios días sobre las 16.000.

The @GovRonDeSantis administration has consistently refused to release COVID-related public records, which not only hurts our efforts to contain this deadly virus, it is also unlawful….That’s why I've joined forces with @FLCTRGA and we're SUING them!https://t.co/g7dI2ThUFA — Rep. Carlos G Smith (@CarlosGSmith) August 31, 2021

Según datos federales, publicados hoy por Nikki Fried, la única demócrata del Gobierno de DeSantis, hay actualmente 15.682 personas hospitalizadas por la covid-19, 106 menos que ayer lunes.

