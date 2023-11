CDC ampliará programa de vigilancia de viajeros en aeropuertos

Washington, DC.- Los U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anunciaron la ampliación del programa de vigilancia en aeropuertos internacionales más allá del covid-19, con el fin de incluir la gripe y el Virus Respiratorio Sincicial (VSR) a partir de noviembre.

El programa Traveler-based Genomic Surveillance (TGS) comenzó en 2021 para ayudar con la detección temprana de nuevas variantes del SARS-CoV-2. De este modo, los CDC con exámenes de hisopos nasales voluntarios y muestras de aguas residuales de aeropuertos.

Ver más: Empleados de CVS y Walgreens iniciaron huelga Pharmageddon

Este programa TGS incluye siete aeropuertos internacionales participantes en todo Estados Unidos. Por ejemplo, Los Ángeles, John F. Kennedy de Nueva York, San Francisco, Boston Logan, Washington Dulles, Seattle y Newark.

Cindy Friedman, jefa de Salud del Viajero de los CDC dijo, «Nuestro enfoque siempre está en los aeropuertos que son centros internacionales y tienen vuelos provenientes de una amplia gama de ubicaciones internacionales para que podamos tener una idea de lo que está sucediendo a nivel mundial y detectar cepas preocupantes de manera temprana».

#Cdiff can affect anyone. People taking antibiotics are 7 to 10 times more likely to get a C.diff infection while on them and during the month after.

Learn more about your risk for C.diff: https://t.co/5rBuqLrzKV#CdiffAwarenessMonth #CdiffInfectionAwarenes pic.twitter.com/lftTfpcd0Z

— CDC (@CDCgov) November 6, 2023