Al menos 1.8 millones de estadounidenses recibieron vacunas de covid

Washington, DC.- Aproximadamente 1.8 millones de personas en Estados Unidos recibieron vacunas contra el covid-19, durante la semana que terminó el 22 de septiembre, de acuerdo con los datos compilados por la firma de análisis y datos de atención médica IQVIA Holdings Inc.

Michael Kleinrock, director senior de investigación del instituto IQVIA adelantó que a estos datos podrían faltar algunas vacunas administradas. Sobre todo, en lugares de vacunación comunitarios y en los consultorios médicos.

Ver más: Familias pueden pedir pruebas gratuitas de COVID para el hogar

El análisis de Kleinrock concluyó que, «parece una buena señal». Destacó que durante los últimos dos años, la emergencia de salud pública y mandatos de vacunas estaban impulsando la demanda.

Alrededor de 1.8 millones de estadounidenses recibieron vacunas del covid de IQVIA la semana pasada

Asimismo expresó, «El imperativo de vacunarse formó parte del debate público en un grado mucho mayor». El lanzamiento de las vacunas comenzó oficialmente luego de que las U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomendaran vacunas que estuviera actualizadas de los fabricantes el 12 de septiembre.

In 2022, deal activity returned to pre-pandemic levels with a 25% contraction of R&D collaboration versus 2019. Read why in IQVIA Institute’s report: https://t.co/Oe5e4t3ce3 #LifeSciences pic.twitter.com/szl5ojYUDN — IQVIA Institute (@IQVIA_Institute) September 29, 2023

Se sabe que las inyecciones actualizadas son vacunas monovalentes que tienen un solo objetivo, enfocadas en atacar con la variante XBB.1.5 del virus. Esta es una variante de omicrón, dominante en el país durante gran parte del 2023.

Por ahora los funcionarios de salud pública esperan que los estadounidenses reciban abiertamente la nueva vacuna. Sin embargo, la demanda de la vacuna ha caído bruscamente desde el 2021.

Ver más: NC insta a la vacunación contra el COVID-19 y la gripe en otoño

Por ejemplo, en 2022 unas 56.5 millones de personas, lo que representa el 17% de la población, recibieron vacunas actualizadas. Al mismo tiempo, los fabricantes de vacunas covid redujeron las expectativas para la campaña de vacunación de otoño.

Video: Ola de COVID, Flu, RSV y estreptococo