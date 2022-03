Vuelve a la carrera por la presidencia de Brasil

Brasilia, Brasil.- El ex presidente de Brasil, Luiz Ignacio «Lula» Da Silva, confirmó públicamente durante una visita en México que se medirá de nuevo por la presidencia del Brasil, en los próximos comicios.

El ex presidente aprovechó su participación para hacer esta declaración, en la segunda Asamblea de Legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés López Obrador.

De esta manera, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), despejó las dudas sobre su candidatura para el octubre próximo.

En este sentido, «Lula» Da Silva prometió, «Pensamos disputar las nuevas elecciones». Declaración que vino acompañada con la certeza de que logrará retomar el poder de Brasil por tercera vez.

Aprendi 3 lições aqui no México. Uma com o López Obrador, uma com a direção do Morena e uma terceira aqui na Câmara quando vi que o México tem maioria feminina na Câmara de Deputados. É um desafio que ainda precisamos conquistar no Brasil.

— Lula (@LulaOficial) March 3, 2022