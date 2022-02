Tímida celebración del Carnaval de Río de Janeiro

Río de Janeiro, Brasil.- Luego de que hace dos años el Carnaval de Río de Janeiro y con esto sus increíbles y mundialmente conocidos desfiles, fueran suspendidos a causa de la imposición de la pandemia por la llegada del covid-19, se instauró una incertidumbre por el futuro de estas celebraciones.

Sin embargo, este 2022 Río de Janeiro y el resto de Brasil están optimistas, pese a que este año no habrá Carnaval, pero sí habrá desfiles del Sambódromo, igual que una serie de eventos que pretenden asomar la alegría del Carnaval.

Por su parte, Luis Carlos Magalhaes, presidente de la Portela, una de las escuelas de samba del Grupo Especial de Río de Janeiro, además de presidir la Liga Independiente de las Escuelas de Samba (LIESA), precisó que los más duro fue la incertidumbre.

En este sentido, Magalhaes explicó, “Hacer carnaval es hacer compromisos, es concretar contratos” y con la pandemia eso se complicó».

Receita do setor de turismo prevista para o carnaval é 33% menor do que antes da pandemia. Os dados são de uma pesquisa do @SistemaCNC. Confira: https://t.co/nSHgk4RgBh.

📷Tomaz Silva/Agência Brasil pic.twitter.com/Uim2lO3eNV

— Radioagência Nacional (@RadioagenciaEBC) February 19, 2022