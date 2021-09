Rechazo por masiva muerte de más de 1400 delfines en Islas Feroe

Islas Feroe, Dinamarca.- La matanza de más de 1400 delfines en Dinamarca, específicamente, en el inhóspito territorio de las Islas Feroe, ha sido viralizada y condenada por desaprobada por organizaciones en el mundo entero.

Esta matanza responde a una tradición, que se ha practicado durante cientos de años y que hoy en día es legal. La misma consiste en, la caza de mamíferos marinos, principalmente ballenas, para consumir su carne y su grasa.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Balleneros de las Islas Feroe, Olavur Sjurdarberg, declaró, “Cuando se encontró la manada, estimaron que solo había 200 delfines”.

Bajo esta premisa, los barcos de los locales condujeron a los llamados delfines de flancos blancos a la playa de Skálabotnur en Eysturoy. Una vez aquí, fueron asesinados con cuchillos.

On Sunday night a super-pod of 1428 Atlantic White-Sided Dolphins was driven for many hours and for around 45 km by speed boats and jet-skis into the shallow water at Skálabotnur beach in the Danish Faroe Islands, where every single one of them was killed. https://t.co/uo2fAPhCDq

— Sea Shepherd (@seashepherd) September 14, 2021