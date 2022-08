Se terminó el tiempo de Michelle Bachelet como alta comisionada de la ONU

Ginebra, Suiza.- La chilena Michelle Bachelet y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ofreció su discurso de despedida ante el Consejo de Derechos Humanos donde destacó el «privilegio» de desempeñar el cargo por cuatro años.

Su mensaje estuvo marcado por la petición de seguir haciendo esfuerzos para mantener el sistema multipolar. Además, resaltó que su gestión estuvo limitada por la pandemia del covid-19, el cambio climático y las consecuencias de la invasión de Rusia en Ucrania.

Ver más: Papa Francisco rompe el silencio sobre Nicaragua

Así pues, la expresidenta de Chile, Bachelet resaltó, «Debemos hacer todo lo posible por evitar una gran fractura y mantener el sistema universal, continuar un mundo multipolar con fuertes instituciones multilaterales y un respeto global a la ley internacional».

De esta manera, también habló que en la actualidad la defensa de los derechos humanos, «no es una tarea sencilla, pero es la única que nos llevará a un futuro en el que paz, desarrollo, igualdad y justicia venzan a la guerra, la desigualdad y la discriminación».

🔹@MBachelet recalls how deeply the world has changed in 4 years:

🔺Profound impact of COVID-19

🔺Climate change

🔺Reverberating shocks of food-fuel-finance crisis following #UkraineWar

🔺 Polarization within & among States

🔺 Protests to #FightRacism

👉 https://t.co/G8iIuaz7s2 pic.twitter.com/l9qOse5lOU

— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 25, 2022