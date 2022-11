Rusia ordena la retirada de sus tropas

Kherson, Ucrania.- El Ministerio de Defensa de Rusia anuncia la retirada de todas las tropas y fuerzas rusas para ser transferidos a la orilla oriental del Dnipro, lo que representa una completa retirada de Kherson terminada a las 5am hora de Moscú (0200 GMT) del viernes.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa precisa, «Se completó la transferencia de unidades de tropas rusas a la margen izquierda del río Dnipro».

Asimismo añade que, «No se ha dejado ni una sola unidad de equipo militar o armas en la orilla derecha (occidental). Todos los militares rusos cruzaron a la orilla izquierda». Del mismo modo, aclaró que Rusia no tuvo ninguna pérdida en medio de la operación de retirada.

Se sabe que la velocidad del movimiento de retirada, que involucró más de 30.000 hombres, fue más rápido de lo esperado tanto por Ucrania como por Estados Unidos. Sin embargo, EE. UU., estimaba que Rusia contaba entre 20.000 y 30.000 soldados para cruzar el río. Por esto, la retirada pudo durar “días e incluso semanas».

