Pesimismo en Ucrania tras llamada Emmanuel Macron a Moscú

París, Francia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, precisó que, en una conversación telefónica con su homólogo, Vladímir Putin, que la invasión a Ucrania va «según lo previsto», y se recrudecerá a menos que Ucrania acepte las condiciones de Rusia y se rinda.

Asimismo, el líder ruso advirtió que, si los ucranianos no aceptan sus términos y condiciones por el camino diplomático y político, Rusia seguirá por la vía militar hasta conseguir sus objetivos.

Por su parte, Macron trató de disuadir, diplomáticamente a Putin, opinando que estaba cometiendo, «un error grave». Al mismo tiempo, expresó que estaba buscando pretextos y que su actuación era desproporcionada e injustificable.

En este sentido, Macron intentó exponer sobre el precio a pagar, tanto de su país como el del mismo Putin, donde quedará, «aislado, debilitado y bajo sanciones» por un prolongado periodo de tiempo.

No obstante, Macron masticando su conversación telefónica con Putin, precisó que «lo peor está por llegar». Aunque no hay optimismo en esta afirmación, es su conclusión después de escuchar la determinación de Putin, bajo el argumento de que Ucrania desencadenó su operación por incumplir, los acuerdos de paz de Minsks.

I spoke to President Putin this morning. He refuses to stop his attacks on Ukraine at this point. It is vital to maintain dialogue to avoid human tragedy. I will continue my efforts and contacts. We must avoid the worst.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2022