Matanza de Bucha: flagrante violación a los DD. HH.

Bucha, Ucrania.- Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, visitó el epicentro de la matanza cometida por las tropas de Rusia, en la localidad de Bucha, al tiempo que, las autoridades rusas pretenden crear la matriz de opinión de que estas imágenes son un «montaje».

Por su parte, las autoridades ucranianas y Human Rights Watch, contaron 340 cadáveres en la localidad que los soldados rusos abandonaron el 30 de marzo, después de ejecutar a las personas.

Asimismo, el presidente Zelenski, precisó, «Tenemos que poder mostrar al mundo lo que ha ocurrido aquí, lo que han hecho las fuerzas rusas. Haremos que los responsables sean castigados. Todos los días encontramos casos como éste, esto es un genocidio».

En este sentido, Zelenski etiquetó a los responsables soldados rusos como, «asesinos, verdugos y violadores». Además, resaltó la relevancia de, «llevar a la justicia internacional», esta matanza.

Held talks with 🇱🇻 President Egils Levits. Reported on the course of countering Russian aggression, its war crimes. Agreed: all guilty must be punished! Grateful for the great support from 🇱🇻 people. Appreciate every reliable friend & ally in the fight against Russian aggression!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2022