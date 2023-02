La cifra de muertos asciende a 11.200 en los terremotos de Turquía y Siria

Antakya, Turquía.- La cifra de muertos por los mortales terremotos subió a 11.200 fallecidos, de los que más de 8.500 perecieron en Turquía y aproximadamente 2.660 murieron en territorio sirio, al tiempo que entre los dos países hay más de 55.000 heridos.

En este sentido, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía declaró en una rueda de prensa, «Aquí en Kahramanmaras, en el epicentro del terremoto que golpeó diez provincias, puedo decir que por ahora hay 8.574 muertos y 49.133 heridos».

Así pues, Erdogan desde el epicentro del terremoto también agregó que visitará la provincia de Hatay, una de las zonas más castigadas, paralelamente a las crecientes críticas al gobierno por no ayudar lo suficiente en algunas zonas golpeadas por el desastre.

Entre tanto, el presidente Erdogan respondió, «Creo que mis ciudadanos, que siempre fueron pacientes, seguirán siéndolo. Bajo la coordinación de AFAD (la agencia de emergencias turca) el Estado está aquí».

Asimismo se comprometió con ayudas económicas para las víctimas, «El primer día hubo algunos problemas, pero el segundo y hoy las cosas están bajo control. Empezaremos a retirar los escombros y nuestro objetivo es reconstruir las viviendas de Kahramanmaras y las otras ciudades afectadas en el plazo de un año».

▪️ Since the 7.7 magnitude quake that occurred in Kahramanmaraş, a total of 435 earthquakes have taken place.

▪️ A total of 60,217 personnel are working on the relief efforts, along with 4,746 vehicles and construction machinery in the earthquake zone.

— AFAD (@AFADTurkiye) February 7, 2023